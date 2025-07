Bremen vermeldet niederschmetternde Diagnose!

Schock für Werder Bremen : Mitchell Weiser (31) fällt verletzungsbedingt mehrere Monate aus. Der Rechtsverteidiger hat sich am Mittwoch im Training ein Kreuzband im rechten Knie gerissen, wie der Bundesligist am Abend mitteilte.

Weiser hatte in der Einheit am Nachmittag Knieprobleme verspürt und wurde anschließend per MRT untersucht - im Anschluss daran folgte die bittere Diagnose.