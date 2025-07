Sky: Müller setzt Karriere in der MLS fort

Die Bayern-Ikone soll sich für einen Wechsel in die USA entschieden haben.

Thomas Müller wird seine Karriere offenbar wie erwartet in den USA fortsetzen. Die Klub-Ikone des FC Bayern soll sich laut Sky endgültig entschieden haben, in die nordamerikanische MLS zu wechseln. Zu welchem Klub Müller gehen wird, sei jedoch offen.

„Zwei Klubs sind in der Endverlosung“, hieß es in der Meldung, einer davon soll der Münchner Partnerverein Los Angeles FC sein. Auch der Cincinnati FC galt als interessiert und hatte sich zunächst sogar die Transferrechte („Discovery Rights“) an Müller für einen MLS-Wechsel gesichert.