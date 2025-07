St. Pauli empfängt BVB zum ersten Topspiel der Saison

SID 10.07.2025 • 12:40 Uhr Die DFL terminiert die Spieltage eins bis fünf in der Fußball-Bundesliga. Am 3. Spieltag steht am Samstagabend ein Klassiker an.

Der FC St. Pauli und Borussia Dortmund werden das erste Topspiel der neuen Saison in der Bundesliga bestreiten. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage eins bis fünf hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag veröffentlichte. Der BVB gastiert am 23. August um 18.30 Uhr am Millerntor. Der Hamburger SV beschließt bei seinem Bundesliga-Comeback den ersten Spieltag mit dem Duell bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr).

{ "placeholderType": "MREC" }

Den ersten Nord-Süd-Gipfel in der Bundesliga seit dem Abstieg des HSV im Jahr 2018 hat die DFL am 3. Spieltag ebenfalls als Topspiel angesetzt. Am 13. September empfängt Bayern München die Norddeutschen um 18.30 Uhr in der Allianz Arena. Am Vortag kommt es um 20.30 Uhr bereits zur Begegnung zwischen Vizemeister Bayer 04 Leverkusen und dem Dritten der Vorsaison, Eintracht Frankfurt.