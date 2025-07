Ten Hag startet in Leverkusen: "Bin voller Energie"

Der Nachfolger von Xabi Alonso will mit der Werkself viel erreichen.

Erik ten Hag ist voller Freude in seine Amtszeit beim deutschen Vize-Meister Bayer Leverkusen gestartet.

„Die ersten Eindrücke sind sehr gut. Ich spüre, jeder will mitziehen. Ich spüre den sehr hohen Anspruch“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Montag im Rahmen der ersten Einheit mit seiner neuen Mannschaft: „Es ist alles sehr positiv, ich bin voller Energie.“

Für seinen Vorgänger Xabi Alonso, der Leverkusen in Richtung Real Madrid verlassen hat, fand der Niederländer anerkennende Worte. „Ich habe Respekt davor, was er hier geleistet hat. Er hat hier eine Super-Basis hingelegt“, sagte ten Hag, der sich vor seinem Start bei der Werkself mit dem Spanier getroffen hatte: „Ich will weiter aufbauen.“