Trainingsauftakt beim BVB: Sommerfahrplan mit Testspielen, Trainingslager, Neuzugängen

Nach drei Wochen Pause nimmt Borussia Dortmund am Samstag wieder das Training auf. Bis zum ersten Pflichtspiel Mitte August stehen drei Testspiele auf dem Programm.

Nach drei Wochen Pause nimmt Borussia Dortmund am Samstag wieder das Training auf. Bis zum ersten Pflichtspiel Mitte August stehen drei Testspiele auf dem Programm.

Exakt drei Wochen nach dem Viertelfinal-Aus bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA gegen Real Madrid (2:3) startet Borussia Dortmund heute in die neue Spielzeit.

Nach der Verschnaufpause bittet Trainer Niko Kovac in Dortmund-Brackel zum Trainingsauftakt, wobei zunächst die Leistungsdiagnostik absolviert wird. Nicht am Start sind zwei potenzielle Stammspieler: Nico Schlotterbeck (Knie) sowie Julien Duranville (Schulter) werden noch einige Zeit ausfallen.

Am 30. Juli steht bereits das erste Testspiel auf dem Programm, wenn der BVB bei den Sportfreunden Siegen, Aufsteiger in die Regionalliga West, zu Gast ist (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ).

Am 2. August wartet auf die Borussia ein erster echter Härtetest: In Iserlohn steigt das Duell mit dem französischen Topklub OSC Lille. Im Anschluss fährt Dortmund vom 4. bis 9. August ins Trainingslager im österreichischen Saalfelden.

Erst zwei BVB-Neuzugänge: Bellingham und Drewes

An Bord sind dann auch die beiden bislang einzigen Neuzugänge: der englische Mittelfeldspieler Jobe Bellingham (AFC Sunderland), der für den BVB bereits bei der Klub-WM aufgelaufen war, sowie der vom VfL Bochum verpflichtete Torhüter Patrick Drewes.

Höhepunkt der Vorbereitungsphase ist die traditionelle Saisoneröffnung im Signal-Iduna-Park am 10. August samt Testspiel gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Acht Tage später steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an: In der ersten Runde des DFB-Pokals kann sich die Borussia auf das Kracher-Derby bei Drittligist Rot-Weiss Essen freuen. Am 23. August muss der BVB zum Bundesliga-Auftakt dann beim FC St. Pauli ran.