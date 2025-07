Hoffenheim verkündet nächsten Coup

„Arthur hat sich im vergangenen Jahr hervorragend entwickelt, sich in nur kurzer Zeit in der Bundesliga etabliert und auch in der Europa League mit konstant guten Leistungen Eindruck hinterlassen“, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG, „wir sind überzeugt davon, dass seine sportliche Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist und noch viel Potenzial in ihm steckt.“