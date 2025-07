Union Berlin verlängert mit Leih-Rückkehrer Burcu

Union Berlin und Außenspieler Livan Burcu setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der 20-Jährige trug in der vergangenen Saison das Trikot des 1. FC Magdeburg.

Fußball-Bundesligist Union Berlin und Außenspieler Livan Burcu setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen war, verlängerte bei den Eisernen seinen Vertrag. Angaben zur Laufzeit machte der Klub nicht.

Burcu war in zur Saison 2024/25 vom SV Sandhausen nach Köpenick gewechselt und wurde gleich im Anschluss an Magdeburg verliehen. Für den FCM absolvierte er in der vergangenen Spielzeit 32 Partien, erzielte drei Tore und bereitete neun weitere vor.