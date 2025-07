Union holt Torwart Raab vom Hamburger SV

Raab schaffte 2020 den Sprung in die erste Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern in die 3. Liga. Zur Saison 2022/23 schloss sich der Torhüter dem HSV an und fungierte dort als Ersatz hinter Daniel Heuer Fernandes. In der Rückrunde der folgenden Spielzeit stieg Raab unter Cheftrainer Tim Walter und dessen Nachfolger Steffen Baumgart zwischenzeitlich zur Nummer eins auf.