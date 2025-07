Vertrag bis 2027: Bülter wechselt nach Köln

Bundesliga -Aufsteiger 1. FC Köln hat in der Offensive nachgelegt und Marius Bülter von Ligakonkurrent TSG Hoffenheim verpflichtet. Wie die Kölner am Donnerstag bekannt gaben, unterschrieb der 32 Jahre alte Linksaußen einen Vertrag bis 2027 (mit der Option auf eine weitere Saison). Laut Medienberichten soll sich die Ablösesumme inklusive Boni zwischen einer Million und 1,5 Millionen Euro bewegen.

„Marius bringt nicht nur Variabilität und Bundesliga-Erfahrung mit, sondern hat in den Gesprächen mit uns auch sehr deutlich gemacht, dass er für die Aufgabe beim 1. FC Köln brennt“, sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler. Vor allem menschlich und sportlich passe er „hervorragend“ zum FC. Zudem werde der Offensivakteur „mit seiner Qualität und Mentalität“ den Konkurrenzkampf erhöhen.

Bülter hat „große Lust, nach Köln zu kommen“

Bülter war vor zwei Jahren nach dem Bundesliga-Abstieg mit Schalke 04 zur TSG gewechselt. Zuvor hatte er in der Saison 2021/22 mit zehn Toren und 13 Assists großen Anteil an der Zweitliga-Meisterschaft der Königsblauen, galt auf Schalke wegen seiner Mentalität als Fanliebling. In insgesamt 146 Bundesliga-Spielen für die TSG, S04 und Union Berlin erzielte der gebürtige Ibbenbürener 27 Tore.