Vertrag bis 2028: Xhaka-Wechsel nach Sunderland perfekt

Die Werkself verliert damit einen weiteren Leistungsträger. Xhaka war 2023 vom FC Arsenal nach Leverkusen gewechselt, in der Folge hatte er großen Anteil am Gewinn des ersten Meistertitels und des DFB-Pokals. Vor ihm hatten in diesem Sommer bereits Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide FC Liverpool) und Jonathan Tah (Bayern München) sowie Erfolgstrainer Xabi Alonso (Real Madrid) den Klub verlassen. Xhaka absolvierte für Bayer insgesamt 99 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore. Dazu bereitete er neun Treffer vor. Sein Vertrag in Leverkusen lief ursprünglich noch bis 2028.