VfB-Spektakel bei wildem Geheimspiel, von dem keiner wissen sollte

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart zeigt sich in der Vorbereitung auf die neue Saison weiter in Torlaune. Nach dem 7:1 beim Verbandsligisten SV Fellbach kam die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gegen die PSV Eindhoven aber nicht über ein 4:4 hinaus.

VfB-Spiel unter ungewöhnlichen Bedingungen

Der VfB musste nach wie vor auf Bayern-Flirt Nick Woltemade verzichten, der erst mit dem Trainingslager am Tegernsee am 28. Juli in die Vorbereitung einsteigen soll. Bereits am 26. Juli wartet der nächste Test in Reutlingen gegen Celta Vigo.