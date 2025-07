VfB: Perea wechselt fest nach Zürich

Der derzeit verletzte Kolumbianer war bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis zum Schweizer Erstligisten zum Einsatz gekommen.

Das gaben die Schwaben am Samstag bekannt. Auf Leihbasis bestritt der 25 Jahre alte Angreifer in der vergangenen Saison bereits 28 Pflichtspiele für den Schweizer Erstligisten.

Perea war im Sommer 2022 vom griechischen Erstligisten PAS Giannina zum VfB gekommen. Für die Schwaben absolvierte er danach 19 Pflichtspiele in der Bundesliga und im DFB-Pokal. In der Saison 2023/2024 war er zunächst an den damaligen Zweitligisten Hansa Rostock ausgeliehen.