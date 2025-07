VfB verpflichtet königliches Toptalent

Real-Juwel erfüllt sich einen Traum

Seine ersten Eindrücke vom VfB seien „sehr positiv“, so Andrés: „Die Bundesliga ist eine große Liga – ich habe immer davon geträumt, in eine der Top-Ligen zu einem besonderen Klub wechseln und dort meine nächsten Schritte machen zu können.“

Der in Valencia geborene Andrés war als 13-Jähriger von UD Levante zu Real gewechselt. Vergangene Saison spielte er in der zweiten Mannschaft der „Königlichen“ in der 3. Liga, kam aber auch für die Profis zu zwei Einsätzen in der Liga und einem im Pokal. Bei der Klub-WM hatte er ebenfalls zum Kader von Real Madrid gehört.