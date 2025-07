VfB verpflichtet Top-Talent Jovanovic

Jovanovic, der zuletzt in der serbischen U21 sein Debüt gefeiert hatte, habe „in der vergangenen Saison als sehr junger Spieler schon zahlreiche Spiele in der ersten serbischen Liga bestritten und dabei gute Leistungen gezeigt. Wir trauen Lazar den Schritt zum VfB und in die Bundesliga zu“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

VfB startete am Montag in die Saisonvorbereitung

Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß startete am Montag mit Leistungstests in die Saison. Am Mittwochnachmittag ist das erste Training geplant. Die Nationalspieler Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Ermedin Demirovic steigen am Samstag ein.