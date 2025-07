Wanner hat beim FC Bayern "eine Riesenchance"

Startet Paul Wanner in den kommenden Monaten richtig durch? Beim FC Bayern plant man jedenfalls fest mit ihm. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl bei der Vorstellung von Neuzugang Luis Díaz noch einmal.

„Paul hat eine Riesenchance in den nächsten Wochen und Monaten, seine Leistung zu bringen. Er hat in Heidenheim und Elversberg seine Schritte gemacht und nun einen riesigen Schritt vor sich, hier in die Mannschaft zu finden“, erklärte Eberl.