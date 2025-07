FC Bayern: Beckenbauer war erst angetan - später spottete er

Valencia wird 1994 bester Bayern-Torschütze

Beckenbauer lobte Valencia bei seiner Ankunft

„In Deutschland hatte ich gute Mitspieler und einen guten Trainer. Ich bin herzlich aufgenommen und gut behandelt worden“, erinnerte sich Valencia später in einem Interview mit ESPN an seine Bayern-Zeit unter dem damaligen Coach Erich Ribbeck.

„Franz Beckenbauer sagte mir gleich bei meiner Ankunft: ‚Adolfo, wir beobachten dich schon seit langer Zeit. Wir kennen dein Spiel. Hier gibt es gute Spieler, mit denen du gut zusammenpassen wirst. Also spiel deinen Fußball und wenn du in den Strafraum kommst, geh in den Zweikampf und schieß Tore“.

Weil Valencia mit dem Ball am Fuß kaum zu stoppen war, hatte er in seiner Heimat den Spitznamen „El Tren“ (Der Zug) bekommen.

Valencia flüchtete vor Bayern-Trainer Trapattoni

In bleibender Erinnerung ist auch, wie Beckenbauer - der Ribbeck am Ende von Valencias Zeit in München als Interimscoach beerbte - Valencia den wenig schmeichelhaften Spitznamen „Entlauber“ verpasste: Seine Versuche beim Torschusstraining rauschten angeblich allzu oft über den Zaun hinweg in die Bäume.