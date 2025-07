Wegen Woltemade: Wehrle öffnet den Bayern die Tür

„Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns“, zitierte die Stuttgarter Nachrichten/Zeitung Wehrle. Was klingt wie eine Absage, ergänzte der 50-Jährige mit dem Satz: Außer die Bayern „machen wirklich etwas Außergewöhnliches, dann sind wir alle Profis genug, darüber zu sprechen“.

Das heißt: Sollten die Münchner an die von den Schwaben angeblich erhofften 80 Millionen Euro Ablöse für Woltemade herankommen, könnte der Wechsel noch in diesem Sommer über die Bühne gehen. Ein erstes Angebot in Höhe von 40 plus fünf Millionen Euro soll der VfB abgelehnt haben, ein zweites ist dem Vernehmen nach in Vorbereitung.