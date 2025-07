Werder stattet Coulibaly mit Profivertrag aus

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Nachwuchsspieler Karim Coulibaly mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger war im vergangenen Sommer vom HSV an die Weser gewechselt und gehört nun zum erweiterten Profikader von Trainer Horst Steffen.

„Karim hat in seinem ersten Jahr bei uns in der U19 bestätigt, warum wir ihn im letzten Sommer verpflichten wollten. Derzeit zeigt er während der Vorbereitung der Profis, dass er großes Potenzial hat. Er bringt sehr viel Talent mit und wir sind froh, dass wir dieses auch in Zukunft weiter fördern können“, sagt Peter Niemeyer, Bremens Leiter Profifußball.