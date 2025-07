Wie Díaz das taktische Gefüge des FC Bayern neu ordnet

Mit einem Lächeln nahm Luis Díaz seine Arbeit beim FC Bayern am Donnerstag offiziell auf. Nach den Abgängen von Leroy Sané und Thomas Müller sowie der Verletzung von Jamal Musiala musste der deutsche Meister aktiv werden.

„Es war klar, dass wir etwas in der Offensive machen wollen“, betonte Sportvorstand Max Eberl bei Díaz Vorstellung. „Wir wollten Tempo, Eins-gegen-Eins, Tore, Assists und Verlässlichkeit, viele Einsatzminuten. Wir sind dann relativ schnell auf Luis gekommen. Luis bringt all das mit, was wir brauchen.“