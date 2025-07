Emotionale Wirtz-Verabschiedung

„Leider konnte ich mich beim letzten Spiel nicht mehr von euch verabschieden. Deswegen bin ich froh, dass ich heute hier noch mal in der BayArena sitze und noch mal ein paar Worte an euch richten kann“, sagte der 22-Jährige.

Wirtz blickte in dem Video auf seine Zeit in Leverkusen zurück. „Ich erinnere mich noch, als ich vor fünfeinhalb Jahren hierhin gewechselt bin und als kleiner 16-jähriger Junge hier mit großen Träumen hergekommen bin“, sagte er.

Der Kreuzbandriss im März 2022 sei „der größte Rückschlag in meiner Karriere“ gewesen, die Meisterschaft in der Saison 2023/24 dafür der schönste Moment. „Was wir diese Saison erreicht haben, ist immer noch schwer zu fassen. Ungeschlagen Meister und mit so vielen Punkten Abstand“, so Wirtz.