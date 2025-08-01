Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

1. FC Köln leiht Innenverteidiger Özkacar aus

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Köln leiht Innenverteidiger aus

Der Türke kommt bis zum Saisonende vom FC Valencia.
Künftig beim FC: Cenk Özkacar (l.)
Künftig beim FC: Cenk Özkacar (l.)
© AFP/SID/JAIME REINA
SID
Der Türke kommt bis zum Saisonende vom FC Valencia.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat die Leihe von Innenverteidiger Cenk Özkacar perfekt gemacht. Wie der Klub am Samstagmorgen mitteilte, kommt der 24-Jährige vom FC Valencia und läuft bis zum Saisonende in der Domstadt auf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Verpflichtung des Türken hatte sich angebahnt, bereits am Donnerstag hatte er den Medizincheck absolviert und unterschrieb am Freitag seinen Vertrag.

Linksfuß Özkacar bringe „fußballerische Qualität, eine starke Zweikampfführung und Athletik mit“, sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler.

Bereits in der Vorsaison war Özkacar von Valencia verliehen worden: Er lief in insgesamt zwölf Partien für Real Valladolid in La Liga auf.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite