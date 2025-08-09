"Irgendwas ist komisch": Kantersieg des 1. FC Köln gibt Rätsel auf

SID 09.08.2025 • 17:26 Uhr Der 1. FC Köln dominiert den Champions-League-Teilnehmer aus Italien. Der schwache Auftritt der Gäste überrascht.

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat kurz vor dem Saisonstart ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den italienischen Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo gewann das Team des neuen Trainers Lukas Kwasniok bei dessen Müngersdorf-Premiere mit 4:0 (2:0) - und sorgte mit der überaus gelungenen Generalprobe für große Euphorie in der Domstadt.

Jan Thielmann mit einem Doppelpack (26./58.), Neuzugang Jakub Kaminski (32.) und Luca Waldschmidt per Elfmeter (66.) sorgten für die Kölner Treffer. Der FC spielte über weite Phasen entfesselten Vollgas-Fußball, bekam vom Europa-League-Sieger 2024 aber auch wenig Gegenwehr.

„Als hätten sie keine Lust oder heute Morgen noch sehr hart trainiert. Irgendwas ist da komisch“, sagte der ehemalige FC-Spieler Mark Uth bereits in der Pause bei MagentaSport.

Harte Kritik an Köln-Gegner

Und auch der ehemalige Bundesliga-Stürmer Fabian Klos zeigte sich im Live-Kommentar verwundert. „Ich muss aufpassen, was ich sage“, sagte Klos, mit professionellem Fußball habe der Auftritt des Vorjahres-Dritten der Serie A „nichts zu tun.“

