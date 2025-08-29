Newsticker
Abschied aus Hoffenheim: Grillitsch wechselt nach Braga

TSG verkündet endgültigen Abgang

Florian Grillitsch verlässt die TSG
Der österreichische Nationalspieler Florian Grillitsch verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim zum dritten Mal und wechselt nach Portugal zu Sporting Braga. Das gaben die Kraichgauer am Freitag bekannt. Der Vertrag des 30-Jährigen bei der TSG wurde nach Angaben der Portugiesen aufgelöst, Grillitsch hat bis 2027 unterschrieben.

„Wir haben uns mit Florian in sehr vertraulichen Gesprächen auch über seine Rolle verständigt. Daher ergibt der Wechsel zu Braga für beide Seiten Sinn“, sagte Sportgeschäftsführer Andreas Schicker. Der Klub habe „einen anderen Weg einschlagen wollen, der neue Profile erfordert“.

Grillitsch erzielte erstes CL-Tor der TSG-Geschichte

Grillitsch war 2017 von Werder Bremen nach Hoffenheim gewechselt. 2022/23 wurde der Mittelfeldspieler an Ajax Amsterdam ausgeliehen, in der abgelaufenen Rückrunde an Real Valladolid.

Mit dem spanischen Erstligisten stieg Grillitsch ab. 2018 hatte Grillitsch (gegen Schachtar Donezk) das erste Champions-League-Tor der TSG-Geschichte erzielt.

