Achter Neuzugang: HSV holt Nationalspieler der Komoren

HSV holt Nationalspieler der Komoren

Die Hamburger holen einen komorischen Innenverteidiger, der bereits über europäische Erfahrung verfügt.
SID
Bundesliga-Rückkehrer Hamburger SV baut seinen Kader weiter aus: Die Rothosen haben sich die Dienste des komorischen Innenverteidigers Warmed Omari vom französischen Erstligisten Stade Rennes gesichert.

Das vermeldete der HSV am Donnerstag. Omari wird leihweise für die Saison an die Elbe wechseln, die Hamburger sicherten sich zudem eine Kaufoption.

„Mit Warmed haben wir einen Spieler für uns gewinnen können, der bereits in der Ligue 1 sowie in europäischen Wettbewerben viel Erfahrung gesammelt hat. Zugleich besitzt er noch immer Entwicklungspotenzial. Dieses wollen wir gemeinsam mit ihm weiter ausschöpfen“, sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz.

HSV erhofft sich mehr Variabilität

Auch Sportdirektor Claus Costa freut sich über die spannende Neuverpflichtung: „Warmed ist ein moderner Innenverteidiger mit einem interessanten Profil: Er ist schnell, technisch versiert und besitzt eine gute Spieleröffnung. Er verteidigt intelligent und mutig. Mit seinen Kernkompetenzen wird er unsere Defensive noch variabler machen.“

Der 25-Jährige war in der vergangenen Saison leihweise für Olympique Lyon aktiv. Dort absolvierte der im französischen Überseegebiet Mayotte geborene Omari lediglich vier Pflichtspiele, zwei davon in der Europa League, unter anderem gegen die TSG Hoffenheim. Für die komorische Nationalmannschaft stand er in neun Partien auf dem Feld.

