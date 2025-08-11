Als Hradecky-Ersatz: Leverkusen holt Blaswich aus Leipzig

SID 11.08.2025 • 15:53 Uhr Bayer Leverkusen hat Torhüter Janis Blaswich als Ersatz für Lukas Hradecky verpflichtet. Der 34-Jährige, der bereits für das deutsche Nationalteam nominiert wurde, dürfte hinter Mark Flekken die Nummer zwei werden.

Nach dem Abschied von Kapitän Lukas Hradecky hat der deutsche Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen Torhüter Janis Blaswich als Ersatz verpflichtet. Der 34-Jährige, der 2023 bereits für das deutsche Nationalteam nominiert worden war, wechselt von RB Leipzig ins Rheinland und dürfte die Nummer zwei hinter Mark Flekken werden. Bei Bayer erhält Blaswich einen Vertrag bis 2027.

„Mit Janis Blaswich haben wir auf der Torwartposition eine hochklassige Nachfolgelösung gefunden. Das ermöglicht es uns, ohne Qualitätsverlust im Torhüterteam weiterzuarbeiten“, sagte Sportchef Simon Rolfes. „Janis bringt neben seiner individuellen Klasse große internationale Erfahrung mit.

Blaswich: „Ich bin absolut begeistert“

Blaswich war in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Red Bull Salzburg aktiv. „Nun für Bayer Leverkusen zu spielen, für den hochkarätigsten Verein meiner Heimatregion und einen der besten Klubs Deutschlands, ist überragend“, sagte Blaswich. „Ich bin absolut begeistert von dem, was auf mich zukommt.“