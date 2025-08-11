Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Als Hradecky-Ersatz: Leverkusen holt Blaswich aus Leipzig

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Leverkusen holt neuen Torhüter

Bayer Leverkusen hat Torhüter Janis Blaswich als Ersatz für Lukas Hradecky verpflichtet. Der 34-Jährige, der bereits für das deutsche Nationalteam nominiert wurde, dürfte hinter Mark Flekken die Nummer zwei werden.
Trotz einer 0:2-Niederlage gegen Chelsea, zeigt sich der Werkself-Coach Erik ten Hag zufrieden mit dem Zusammenhalt des Teams. Nach einem Rückstand zur Pause kämpften die Leverkusener weiter.
SID
Bayer Leverkusen hat Torhüter Janis Blaswich als Ersatz für Lukas Hradecky verpflichtet. Der 34-Jährige, der bereits für das deutsche Nationalteam nominiert wurde, dürfte hinter Mark Flekken die Nummer zwei werden.

Nach dem Abschied von Kapitän Lukas Hradecky hat der deutsche Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen Torhüter Janis Blaswich als Ersatz verpflichtet. Der 34-Jährige, der 2023 bereits für das deutsche Nationalteam nominiert worden war, wechselt von RB Leipzig ins Rheinland und dürfte die Nummer zwei hinter Mark Flekken werden. Bei Bayer erhält Blaswich einen Vertrag bis 2027.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Mit Janis Blaswich haben wir auf der Torwartposition eine hochklassige Nachfolgelösung gefunden. Das ermöglicht es uns, ohne Qualitätsverlust im Torhüterteam weiterzuarbeiten“, sagte Sportchef Simon Rolfes. „Janis bringt neben seiner individuellen Klasse große internationale Erfahrung mit.

Blaswich: „Ich bin absolut begeistert“

Blaswich war in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Red Bull Salzburg aktiv. „Nun für Bayer Leverkusen zu spielen, für den hochkarätigsten Verein meiner Heimatregion und einen der besten Klubs Deutschlands, ist überragend“, sagte Blaswich. „Ich bin absolut begeistert von dem, was auf mich zukommt.“

Hradecky hatte sich am Freitag nach sieben Jahren aus Leverkusen verabschiedet und der AS Monaco angeschlossen. Zuvor hatte Bayer bereits den Ex-Freiburger Flekken (32) vom FC Brentford als neue Nummer eins verpflichtet.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite