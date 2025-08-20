"Always Hamburg" - HSV-Doku läuft in 46 Kinos

SID 20.08.2025 • 06:05 Uhr Regisseur Tom Häussler bringt eine Dokumentation über den Hamburger SV ins Kino. Bevor der Film bundesweit in die Kinos kommt, wird er in der Hansestadt vor 1000 geladenen Gästen uraufgeführt.

Kurz vor dem Comeback können die Fans des Hamburger SV noch einmal den Weg ihres Klubs zurück in die Bundesliga erleben - zusammengefasst in 180 Minuten. Von Attendorn bis Zwickau, von Kiel bis München läuft am Donnerstag in insgesamt 46 Kinos die sechsteilige Doku „Always Hamburg - Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit.“ Gut eineinhalb Jahre hatte Regisseur Tom Häussler den HSV für seine Produktion mit der Kamera begleitet.

Bevor das Werk bundesweit auf die Leinwand kommt, gibt es am Mittwoch vor 1000 geladenen Gästen die Premiere im CinemaxX Hamburg Dammtor. Es werden die Folgen 3 bis 6 gezeigt, dazwischen gibt es ein Talkformat mit den HSV-Protagonisten und dem Regisseur. Ab Freitag ist der Sechsteiler dann in der ZDF-Mediathek zu sehen.

„Es geht nicht nur um den rollenden Ball“

„Ich bin mir sicher, dass sich auch Leute für die Doku begeistern können, die gar nicht so viel für Fußball übrig haben“, sagte Häussler: „Denn es geht nicht nur um den rollenden Ball. Es geht um mehr. Es geht um Gemeinschaft, Freundschaft, Druck. Es geht ums Gewinnen und ums Verlieren. Am Ende sagt die Geschichte ganz viel über das Leben aus.“