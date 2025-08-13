Augsburg gibt Dardari einen Profivertrag

SID 13.08.2025 • 14:17 Uhr Beim FCA machte der luxemburgische Nationalspieler bislang in der Regionalliga Bayern auf sich aufmerksam.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den zweimaligen luxemburgischen Nationalspieler Aiman Dardari mit einem Profivertrag bis 2029 ausgestattet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler spielte bislang für die zweite Mannschaft des FCA.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Aiman verfügt über großes Potenzial. Mit seinem Offensivdrang und seiner Dribbelstärke hat er beste Chancen, sich im Profifußball durchzusetzen – und wir werden ihn auf diesem Weg optimal begleiten“, sagte Sportdirektor Benni Weber.