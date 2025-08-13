Augsburg gibt Dardari einen Profivertrag

Newsticker
Augsburg klärt Dardari-Zukunft

Beim FCA machte der luxemburgische Nationalspieler bislang in der Regionalliga Bayern auf sich aufmerksam.
Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den zweimaligen luxemburgischen Nationalspieler Aiman Dardari mit einem Profivertrag bis 2029 ausgestattet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler spielte bislang für die zweite Mannschaft des FCA.

„Aiman verfügt über großes Potenzial. Mit seinem Offensivdrang und seiner Dribbelstärke hat er beste Chancen, sich im Profifußball durchzusetzen – und wir werden ihn auf diesem Weg optimal begleiten“, sagte Sportdirektor Benni Weber.

Dardari wurde in der Nachwuchsakademie des FSV Mainz 05 ausgebildet und gewann dort 2023 die U19-Meisterschaft. Nach dem Wechsel zu Augsburg gelangen ihm in der Rückrunde der vergangenen Saison sechs Tore und zwei Vorlagen in zwölf Regionalliga-Einsätzen. Bereits mit 18 Jahren debütierte er 2023 für die Nationalmannschaft Luxemburgs.

