„Augusta Vindelicum“: Zweites FCA-Römertrikot

Der Verein legt das Erfolgstrikot neu auf - mit dem Gründungsjahr in römischen Ziffern.

Der FC Augsburg verweist mit einer Neuauflage des erfolgreichen „Römertrikots“ erneut stolz auf die Wurzeln seiner Stadt. Unter dem Slogan „Augusta Vindelicum“, dem Namen Augsburgs in der Antike, orientiert sich das Design des Fußball-Bundesligisten an Fundstücken aus der Römerzeit, kombiniert mit Wappen-Elementen und goldenen Applikationen.

„Nachdem das Römertrikot auf so große Begeisterung gestoßen ist, haben wir (...) intensiv daran gearbeitet, auch zur kommenden Saison ein besonderes Ausweichtrikot zu entwickeln. Das Ergebnis ist ein rundum gelungenes Design in Schwarz und Gold“, sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Das Gründungsjahr 1907 ist in römischen Ziffern aufgedruckt.