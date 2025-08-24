Bahoya: Doppelpack-Debüt und Lob - aber (noch) keine Trophäe

SID 24.08.2025 • 06:09 Uhr Der junge Franzose scherzt nach seinem Glanzauftritt fröhlich, verrät, wann er sich den Spielball sichert - und nennt sein hohes Ziel für die Saison.

Auf eine Trophäe verzichtete Jean-Mattéo Bahoya nach seinem ersten Doppelpack als Profifußballer zwar, die Freude über seine Glanzleistung war dem jungen Franzosen von Eintracht Frankfurt dennoch am schelmischen Grinsen im Gesicht abzulesen. "Es war schön, aber ich will einfach mein Spiel spielen - und heute habe ich sehr gut gespielt", sagte der Doppeltorschütze nach den 4:1 (2:0) zum Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen: "Ich hoffe, das ist erst der Anfang."

Mit seinen Treffern (25., 47.) steuerte der 20-Jährige entscheidend zum Sieg bei und stellte seine Gegenspieler auf der linken Außenbahn vor große Probleme. Vor allem das Zusammenspiel mit dem anderen überragenden Youngster Can Uzun (19), der ihm beide Treffer auflegte und selber per Traumtor die Führung besorgte (22.), gefällt Bahoya.

"Ich liebe es, mit Can zu spielen, weil er ein Zocker ist", sagte er in passablem Englisch, immer wieder begleitet von Gelächter und offenbar mit bester Laune. "Er hat sehr gut gespielt und er kennt mich, wenn er also sieht dass ich Platz habe zu laufen oder zu schießen, gibt er mir den Ball. Ich hoffe, ich spiele noch oft mit Can zusammen."

Auch von Trainer Dino Toppmöller gab es Lob für das Duo, allerdings wie gewohnt auch mit einem Schuss Nüchternheit. "Ich glaube, dass der Start sich sehen lassen kann. Aber für die beiden so wie für uns gilt es, das Spiel richtig einzuordnen", sagte er. Bahoya sei aber "einen Schritt weiter was Körperlichkeit und taktisches Verständnis betrifft. Da finde ich ihn mittlerweile herausragend gut."

