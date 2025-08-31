Baumgartner über Wechsel-Spekulationen: "Bin am richtigen Ort"

SID 31.08.2025 • 06:02 Uhr Nach dem Abgang von Xavi Simons blüht der Österreicher auf.

Christoph Baumgartner war nach seinem erlösenden Treffer für RB Leipzig erleichtert - und bereitete den Wechsel-Spekulationen um seine Person vorerst ein Ende. "Ich bin hier am richtigen Ort", sagte der Österreicher nach dem 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag in der Red Bull Arena.

"Dass Spieler sich Gedanken machen, wenn es über einen gewissen Zeitraum nicht so funktioniert, ist, glaube ich, völlig normal", erklärte Baumgartner: "Aber ich bin hier, ich bin Spieler von RB Leipzig, und ich bin glücklicher Spieler von RB Leipzig. Ich habe richtig Bock, jetzt mit der Mannschaft anzugreifen."

Baumgartner hatte nach dem Abgang von Spielmacher Xavi Simons von Trainer Ole Werner das Vertrauen in der Startelf geschenkt bekommen - und zahlte es mit dem Treffer zum 1:0 in der 48. Minute zurück. "Im Fußball spielt der Kopf immer eine große Rolle. Vielleicht ist diese Woche auch einiges passiert, was mir ein Stück weit neuen Auftrieb gegeben hat", erklärte Baumgartner, für den es das erste Bundesliga-Tor seit dem 18. Januar war.

Am Tag vor der Partie war der Wechsel von Offensivspieler Simons zu Tottenham Hotspur offiziell bekannt gegeben worden. Grundsätzlich sei Konkurrenzkampf "immer gut", sagte Baumgartner auf Nachfrage: "Aber klar merkst du, wenn ein Spieler geht, der eine feste Größe auf der Position war und du dann ein Stück weit mehr vielleicht auch von der Mannschaft gebraucht wirst. Das gibt dir ein gutes Gefühl."

