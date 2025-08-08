Newsticker
Bayer: Palacios und Hofmann pausieren - Tillman fehlt im Pokal

Sorgen bei Bayer: Stars fallen aus

Der Kader von Bayer ist kurz vor Saisonstart noch nicht komplett. Nun kommen auch noch Verletzungen hinzu.
© IMAGO/Ossowski/Simon/SID/IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON
SID
Vizemeister Bayer Leverkusen plagen rund eine Woche vor dem Pflichtspielstart personelle Sorgen. Wie der Werksklub am Freitag mitteilte, müssen Exequiel Palacios und Jonas Hofmann vorerst pausieren.

Der angeschlagene Rekordeinkauf Malik Tillman wird erst zum Ligastart in zwei Wochen zurückerwartet. Rechtsverteidiger Arthur trat dazu wegen einer Sprunggelenksverletzung die Reise zum Testspiel bei Klub-Weltmeister FC Chelsea am Abend (20.00 Uhr) nicht an.

Bayer Leverkusen drohen Ausfälle im Pokal

Palacios und Hofmann zogen sich im Testspiel gegen Pisa SC (3:0) am Dienstag jeweils muskuläre Verletzungen im hinteren linken Oberschenkel zu und verpassen aller Voraussicht nach das DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach am 15. August.

Das gilt auch für Tillman, der für 35 Millionen Euro von der PSV Eindhoven ins Rheinland gewechselt war. Der US-Amerikaner kuriert laut Vereinsangaben eine Faszien-Verletzung in der linken Wadenmuskulatur aus und kehrt höchstwahrscheinlich erst zum Bundesliga-Start gegen die TSG Hoffenheim zurück.

