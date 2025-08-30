Bayern in Augsburg wieder mit bester Elf

SID 30.08.2025 • 17:43 Uhr Vincent Kompany nimmt erneut sechs Änderungen an seiner Startelf vor.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany setzt im ersten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison wieder auf seine derzeit beste Elf. Beim FC Augsburg rückt somit unter anderem Serge Gnabry wieder in die Startformation, insgesamt nimmt Kompany im Vergleich zum knappen Sieg in der ersten Pokalrunde bei Wehen Wiesbaden unter der Woche (3:2) sechs Veränderungen vor.

