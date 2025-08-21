Newsticker
Bayern zum Auftakt ohne Neuzugang Bischof

Der 20-Jährige fällt nach einer Blinddarm-OP aus. Dafür steht Aleksandar Pavlovic vor seiner Rückkehr.
Bayern München muss zum Bundesligaauftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen RB Leipzig auf Tom Bischof verzichten. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler musste sich kurzfristig einer Operation am Blinddarm unterziehen, teilte der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mit. Er werde „vorerst fehlen“, hieß es. Bischof war im Sommer von der TSG Hoffenheim nach München gewechselt und war für die Bayern schon bei der Klub-WM im Einsatz gewesen.

Dafür steht Nationalspieler Aleksandar Pavlovic wohl wieder zur Verfügung. Der 21-Jährige war am Montag nach seiner Gesichtsverletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Pavlovic trug dabei eine Gesichtsmaske. Er habe „gut trainiert“, sagte Trainer Vincent Kompany am Donnerstag.

