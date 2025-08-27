Becker wechselt von Hoffenheim nach Nürnberg

SID 27.08.2025 • 18:18 Uhr Der Mittelfeldspieler bekommt seinen Wechselwunsch erfüllt.

Mittelfeldspieler Finn Ole Becker verlässt die TSG Hoffenheim und schließt sich dem kriselnden Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg an. Den Wechsel des ehemaligen Junioren-Nationalspielers verkündeten beide Vereine am Mittwoch. Über die Vertragslaufzeit machte der FCN, der seine vier bisherigen Saisonspiele verloren hat, keine Angaben.

"Finn ist in seinem letzten Vertragsjahr mit einem konkreten Wechselwunsch an uns herangetreten", sagte TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker. Nürnberg schließe mit der Verpflichtung "die offene Position im Mittelfeld", wurde FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou zitiert.