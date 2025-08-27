Mittelfeldspieler Finn Ole Becker verlässt die TSG Hoffenheim und schließt sich dem kriselnden Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg an. Den Wechsel des ehemaligen Junioren-Nationalspielers verkündeten beide Vereine am Mittwoch. Über die Vertragslaufzeit machte der FCN, der seine vier bisherigen Saisonspiele verloren hat, keine Angaben.
Becker wechselt von Hoffenheim nach Nürnberg
Der Mittelfeldspieler bekommt seinen Wechselwunsch erfüllt.
Verlässt die TSG: Finn Becker
"Finn ist in seinem letzten Vertragsjahr mit einem konkreten Wechselwunsch an uns herangetreten", sagte TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker. Nürnberg schließe mit der Verpflichtung "die offene Position im Mittelfeld", wurde FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou zitiert.
Becker war 2022 vom FC St. Pauli nach Hoffenheim gekommen und sammelte in den darauffolgenden Jahren neben der Bundesliga (48 Spiele) auch Erfahrungen in der Europa League (2). 2023 zählte er zum EM-Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft.