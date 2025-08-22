Bild: Reyna wechselt von Dortmund nach Gladbach

SID 22.08.2025 • 18:54 Uhr Borussia Dortmund trennt sich offenbar von Giovanni Reyna. Der US-Amerikaner soll unmittelbar vor einem Wechsel zu einem Bundesliga-Konkurrenten stehen.

US-Nationalspieler Giovanni Reyna wechselt offenbar von Bundesligist Borussia Dortmund zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach.

Nach Bild-Informationen haben sich beide Klubs auf den Transfer verständigt, die Ablösesumme könnte mit Bonuszahlungen bis zu sieben Millionen Euro betragen.

Dortmund sichert sich offenbar eine Reyna-Klausel

Der Offensivspieler hat beim BVB keine Zukunft mehr, zuletzt war der 22-Jährige auch mit dem italienischen Erstligisten Parma Calcio in Verbindung gebracht worden. Gladbach war nach dem Abgang von Alassane Pléa (PSV Eindhoven) auf der Suche nach Ersatz.