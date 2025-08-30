Bittere Szene für den VfB: Stürmer früh ausgewechselt

Justin Schroll 30.08.2025 • 16:07 Uhr Nach einem unglücklichen Zusammenprall verletzt sich Deniz Undav gegen Borussia Mönchengladbach am Knie. Der Stürmer vom VfB Stuttgart muss daraufhin früh ausgewechselt werden.

Großes Pech für den VfB Stuttgart: Deniz Undav hat sich im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (seit 15.30 Uhr im LIVETICKER) bereits in der Anfangsphase verletzt und musste kurz darauf ausgewechselt werden.

In der 9. Minute gab es einen Eckball für die Gäste, den der VfB klären konnte, doch Shuto Machino fiel währenddessen auf das Bein des deutschen Nationalstürmers, der daraufhin umknickte.

Undav am Knie verletzt

Der 29-Jährige musste am linken Knie behandelt werden, ehe er es noch mal versuchte. Schnell war jedoch klar, dass es für Undav nicht weitergehen wird, nachdem er in der 12. Minute erneut zu Boden gegangen war.

Chris Führich kam für den angeschlagenen Angreifer, dem auf der Ersatzbank das Knie gekühlt wurde, nach 14 Minuten ins Spiel. „Es ist bitter, er ist ein extrem wichtiger Spieler für uns“, sagte VfB-Boss Alexander Wehrle während des Spiels bei Sky. „Jetzt müssen wir abwarten, aber die Mannschaft hat es ganz gut weggesteckt.“

Nach dem Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United wäre für den VfB ein langfristiger Ausfall von Undav ein weiterer herber Rückschlag in der Offensive.