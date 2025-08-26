Mit Kaufoption: Bremen leiht Nationalspieler aus

SID 26.08.2025 • 11:12 Uhr Werder Bremen schlägt auf dem Transfermarkt zu und leiht den japanischen Nationalspieler Yukinari Sugawara aus. Auch eine Kaufoption ist Teil des Deals.

Bundesligist Werder Bremen hat sich die Dienste des japanischen Nationalspielers Yukinari Sugawara gesichert. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten FC Southampton. Die Vereinbarung sieht eine Kaufoption im nächsten Sommer vor.

„Wir sind sehr froh, dass sich Yukinari für uns entschieden hat. Er ist schon länger in Europa und bringt Erfahrung aus der Premier League und der ersten niederländischen Liga mit, in der er für Alkmaar knapp 200 Pflichtspiele gemacht hat“, sagte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer: „Wir sind überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen kann und freuen uns über die Verpflichtung.“