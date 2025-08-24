Bülter sorgt für traumhafte Köln-Rückkehr

SID 24.08.2025 • 17:32 Uhr Der 1. FC Köln feiert bei seiner Rückkehr in die Bundesliga einen späten Sieg gegen dezimierte Mainzer.

Hinten sattelfest, vorne in Überzahl ins Glück: Der 1. FC Köln hat eine traumhafte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Aufsteiger gewann das Duell der Karnevalshochburgen beim FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0) und bescherte seinem neuen Trainer Lukas Kwasniok ein perfektes Erstliga-Debüt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit ihrer kompakten Defensive machten die Kölner den Rheinhessen das Leben schwer, in der Offensive nutzte Marius Bülter (90.) nach der Roten Karte für Paul Nebel (60.) eine der wenigen Chancen.

Damit riss zugleich die bis dahin längste laufende Serie der Liga, Mainz war zuvor 13 Partien und insgesamt 309 Tage ohne Heimniederlage geblieben. „Das war sehr emotional, dass wir uns zum Schluss den Sieg holen“, sagte Matchwinner Bülter bei DAZN. „Der Trainer hat gesagt, ich soll reingehen. Dann hat es gut geklappt“, sagte er über seinen Siegtreffer.

Amiri: „Das war schon letztes Jahr so“

Nach dem Mammutpensum mit drei Spielen in den vergangenen sieben Tagen samt aufwendiger Reise nach Norwegen fehlte den lange überlegenen Rheinhessen die letzte Spritzigkeit.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir sind bei Flanken aus dem Halbfeld leider anfällig. Das war schon letztes Jahr so“, sagte Mainz-Star Nadiem Amiri, der zusammenfasste: „Im Großen und Ganzen ist es eine verdiente Niederlage. Aber es ist der erste Spieltag, von daher: Köpfe nach oben.“

Kwasniok coachte im Kölner Heimtrikot

Im Play-off-Rückspiel der Conference League gegen Rosenborg Trondheim braucht es am Donnerstag (21 Uhr) eine Steigerung, das Hinspiel ging 1:2 verloren.

Das erste Bundesligaspiel nach 463 Tagen werde „ein Kampf, den wir annehmen werden“, kündigte der im FC-Heimtrikot coachende Kwasniok an: „Wir fahren als Underdog nach Mainz. Wir müssen uns zwar nicht kleiner machen als wir sind, aber Mainz ist uns zwei Jahre voraus.“ Er erwarte vor mehr 4500 mitgereisten Fans „eine Herkulesaufgabe“. Und das bestätigte sich in der Anfangsphase, Mainz machte gleich ordentlich Betrieb und beschäftigte die Kölner in der Defensive.

Nach Flanke von Philipp Mwene gab es im Zentrum für Nebel und Anthony Caci eine Doppelchance, doch beide Male brachten die Kölner in höchster Not ein Bein dazwischen (2.). Nach einer Viertelstunde musste der neue Angreifer Benedict Hollerbach mit einer Verletzung im linken hinteren Oberschenkel raus. Es kam U21-Vizeeuropameister Nelson Weiper, der nach einigem Wirbel in der vergangenen Woche nun doch vor einer Vertragsverlängerung bei den Rheinhessen steht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mainz beißt sich fest, Köln zu ungenau

In Folge passierte allerdings vor den Toren nur noch wenig. Mainz kontrollierte vor 33.305 Zuschauern gegen meist tiefstehende Kölner zwar das Spiel, kam aber nach dem Abgang von Toptorjäger Jonathan Burkardt im letzten Drittel kaum einmal durch. Der Aufsteiger spielte seinerseits bei den Umschaltmomenten meist sehr ungenau, kurz vor der Pause ergab sich aber doch eine Großchance für Jakub Kaminski. Torhüter Robin Zentner parierte den Schlenzer des Neuzugangs stark (45.).

Nach dem Wechsel agierte Köln etwas mutiger, Kristoffer Lund zielte in dieser Phase nur Zentimeter zu hoch (49.). Als Mainz dann wieder das Kommando zu übernehmen schien, liefen die 05er nach eigener Ecke in einen Konter und Nebel konnte Kaminski als letzter Mann nur per Foul stoppen. Köln brachte bei einem Dreifachwechsel nun unter anderem Neuzugang Ragnar Ache, der kurz vor Schluss verletzt wieder vom Platz musste, und intensivierte die Offensivbemühungen.