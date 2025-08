Bundesliga: DFL gibt Änderung bekannt

Zur neuen Saison 2025/26 gibt es in der Bundesliga und der 2. Bundesliga Veränderungen seitens der DFL . Sprints und Tempoläufe erhalten nun neue Richtwerte und Definitionen, wie die DFL selbst bekannt gab. Grund dafür sind unter anderem Wünsche und Anregungen der Trainerstäbe.

Zusammen mit dem DFL-Tochterunternehmen Sportec Solutions wurden diese Anregungen nun umgesetzt und angepasst. Sportec Solutions ist für die Erhebung, Speicherung und Verteilung der offiziellen Spieldaten in den ersten beiden Ligen verantwortlich.

Durch die Anpassung könne man sich nun besser an internationalen Werten und Standards anderer Topligen orientieren.

30 Prozent weniger Sprints erfasst

Bereits am ersten Spieltag der 2. Bundesliga gab es erste Auswirkungen. In der vergangenen Saison gab es im Schnitt 215 Sprints pro Spiel. Am ersten Spieltag gab es bereits einen Rückgang um 30 Prozent auf nur noch 151 Sprints pro Spiel, wie der kicker errechnete.