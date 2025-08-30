Bundesliga heute: Augsburg - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.08.2025 • 15:26 Uhr Der FC Augsburg mit dem Ex-Münchner Sandro Wagner empfängt heute um 18.30 Uhr den FC Bayern München. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum Topspiel des 2. Spieltags der Bundesliga empfängt der FC Augsburg mit Trainer Sandro Wagner am Samstag um 18.30 Uhr den FC Bayern in der WWK-Arena.

{ "placeholderType": "MREC" }

Es ist das erste Samstagabend-Topspiel der Fuggerstädter seit April 2015 – damals siegte der FCA 2:1 gegen den VfB Stuttgart.

Schiedsrichter Florian Exner leitet die Partie, bei der Rekordmeister Bayern mit einer bemerkenswerten Auswärtsbilanz anreist: zehn Siege in 14 Bundesliga-Gastspielen in Augsburg bedeuten eine Erfolgsquote von 71 %, höher als bei jedem anderen Klub mit mindestens zehn Auftritten.

Augsburg - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der neue FCA-Coach Sandro Wagner, in München geboren und einst selbst Stürmer beim FCB (38 Pflichtspiele, elf Tore), begann seine Amtszeit mit einem 3:1-Auswärtssieg in Freiburg am ersten Spieltag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein weiteres Erfolgserlebnis würde ihn nach Martin Schmidt und Jess Thorup zum dritten Trainer machen, der seine ersten beiden Bundesliga-Spiele mit Augsburg gewinnt.

Wagner kann dabei erstmals auf Neuzugang Anton Kade zurückgreifen: Der 21 Jahre alte Junioren-Nationalspieler kam unter der Woche vom FC Basel und soll die Offensive flexibel ergänzen.

Was allerdings Grund zur Sorge macht: Aus den letzten vier Ligaauftritten in der WWK-Arena holte Augsburg nur einen Punkt (1U/3N) und droht nun erstmals seit drei Jahren drei Bundesliga-Heimspiele in Folge zu verlieren.

FC Bayern reist mit breiter Brust an

Gäste-Trainer Vincent Kompany startete mit einem 6:0 gegen RB Leipzig furios in seine zweite Bundesliga-Saison und ist in der Liga seit neun Auswärtsspielen ungeschlagen (6S/3U).

{ "placeholderType": "MREC" }

Unter der Woche zog sein Team dank Harry Kanes Treffer in der Nachspielzeit mit einem 3:2 beim SV Wehen Wiesbaden in die zweite DFB-Pokalrunde ein – ein Last-Minute-Erfolg, dessen „Momentum“ Kompany nun mitnehmen möchte.

Transfergerüchte begleiten den Rekordmeister ebenfalls: Chelseas Angreifer Nicolas Jackson, dessen Tempo-Profil dem aktuellen Bayern-Kader eine neue Facette verleihen könnte, steht zwar unmittelbar vor einem Wechsel zu den Münchnern, kann aber gegen Augsburg noch nicht helfen.

Bayern-Torjäger Kane trifft auf Dahmen

Top-Torjäger Harry Kane erzielte in 64 Bundesliga-Partien bereits 65 Treffer, darunter acht Dreierpacks und einen lupenreinen Hattrick im letzten Hinrunden-Duell gegen Augsburg – gegen keinen anderen Bundesligisten traf er öfter (7 Tore).

{ "placeholderType": "MREC" }

Neben ihm glänzt Michael Olise, der in jedem seiner letzten fünf Ligaeinsätze an zwei Toren direkt beteiligt war (6 Treffer, vier Vorlagen).

Augsburgs Antwort darauf heißt Finn Dahmen: Der Keeper vereitelte im Jahr 2025 laut Expected-Goals-on-Target-Modell bislang ligaweit die meisten Gegentore (-10) und brachte neunmal die Null ins Ziel, dicht gefolgt von Manuel Neuer (8).

Stilistisch prallen Gegensätze aufeinander: Am 1. Spieltag verzeichnete nur Union Berlin weniger Pässe als Augsburg (299), während Bayern mit 656 Pässen den Ligahöchstwert erreichte. Entscheidend wird somit sein, ob Augsburgs kompaktes Umschaltspiel bei geringer Ballzirkulation den kombinationssicheren Münchnern erneut Stolpersteine in den Weg legen kann.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird FC Augsburg gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.