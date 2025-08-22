Bundesliga heute: FC Bayern - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.08.2025 • 16:39 Uhr FC Bayern München empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern eröffnet die neue Bundesliga-Saison heute mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig. Der deutsche Meister empfängt die Roten Bullen in der Allianz Arena. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für die Bayern geht es um einen um einen guten Start in die Mission Titelverteidigung - und darum, die zahlreichen Nebentöne um Transfertätigkeiten zumindest zwischenzeitlich in den Hintergrund treten zu lassen.

Bayern - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sat. 1

: Sat. 1 Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Bayern - das gab jüngst auch Sportvorstand Max Eberl offen zu - sind gerade in der Offensive personell eher dünn aufgestellt. Offen ist, ob sich die Münchner vor dem Ende des Transferfensters noch verstärken können.

Bei RB Leipzig, das in der Bundesliga erstmals mit dem neuen Trainer Ole Werner antritt, könnte sich vor allem noch auf der Abgangsseite was tun.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bayern blieb in den vergangenen 13 Auftaktpartien ungeschlagen (11 S, zwei U) und generell blieb der amtierende Meister seit 23 Spielzeiten am ersten Spieltag ohne Niederlage. Leipzigs Bilanz gegen Meisterteams liest sich dennoch solide: Seit Saisonbeginn 2022/23 verloren die Sachsen nur eines von sechs Spielen gegen den aktuellen Meister.

Schiedsrichter der Partie ist Florian Badstübner. Für RB-Kapitän David Raum ist das Duell laut eigener Aussage ein „All-Eyes-on-us-Spiel“, auf das er sich seit Tagen freut.

Bayerns Formstärke und Personal-Updates

Mit 82 Punkten und nur zwei Niederlagen spielte der FCB 2024/25 seine beste Saison seit fünf Jahren, stellte mit 16 Weißen Westen die Ligaspitze und kam ligaweit auf die meisten Abschlüsse (19 pro Partie).

Michael Olise lieferte 27 Scorerpunkte und traf zuletzt viermal in Folge mit Tor und Assist – ligaweiter Rekord seit Datenerfassung. Harry Kane steuerte sogar 34 Torbeteiligungen bei. Verzichten muss Kompany weiterhin auf Jamal Musiala, der nach seiner Verletzung bei der Klub-WM noch ausfällt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Leipzig im Umbruch: Werner-Ära beginnt

RB startet nach Platz sieben und fünf sieglosen Ligapartien zum Saisonende 2024/25 in eine neue Phase. Ole Werner, der im Januar 2024 bereits mit Werder Bremen 1:0 in München gewann, ist der einzige aktuelle Bundesligatrainer mit einem Auswärtssieg beim FCB.

Leipzig gewann allerdings nur eines der letzten zehn Auswärtsspiele und blieb in sechs der vergangenen sieben Gastauftritte ohne Tor. Im Kader trägt nun David Raum die Kapitänsbinde, während Sportchef Marcel Schäfer betont, dass bei Timo Werner ein Wechsel weiterhin möglich ist und dass ein Verkauf von Xavi Simons „kein Muss“ darstellt.

Wird FC Bayern München gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV auf Sat. 1 zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky und Joyn verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.