Bundesliga heute: Dortmund - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.08.2025 • 14:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 31. August 2025, trifft Borussia Dortmund um 17:30 Uhr im Signal Iduna Park auf den 1. FC Union Berlin. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Daniel Schlager.

Auf der Trainerbank der Gastgeber sitzt seit Sommer Niko Kovac, während die Köpenicker von Steffen Baumgart angeführt werden. Dortmund gewann bislang jedes seiner sechs Bundesliga-Heimspiele gegen Union – gegen keinen anderen Gegner behielt der BVB im Oberhaus daheim so häufig eine weiße Weste.

Dortmund - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der BVB ist saisonübergreifend seit neun Bundesligapartien ungeschlagen (7 Siege, zwei Remis) und entschied die letzten vier Heimspiele allesamt für sich, davon zwei ohne Gegentreffer.

Serhou Guirassy traf in seinen vergangenen sechs Ligaeinsätzen siebenmal, gegen Union gelang ihm im Februar sogar sein bislang einziger Viererpack. Formstark präsentiert sich auch Julian Brandt, der in jedem seiner letzten fünf Bundesliga-Auftritte direkt an mindestens einem Tor beteiligt war (3 Tore, vier Vorlagen), allerdings trotzdem zwischen Startelf und Bankplatz pendelt. In der Abwehr muss Kovac umstellen: Innenverteidiger Fillipo Mané fehlt rotgesperrt.

Union Berlin winkt Rekord gegen den BVB

Union verlor ligaübergreifend nur eine der vergangenen elf Partien (5 Siege, fünf Remis) und ist auswärts seit fünf Spielen ungeschlagen – ein Punktgewinn im Revier würde den Vereinsrekord aus 2022 einstellen.

Baumgarts Team zeigte zum Saisonstart mit lediglich 25 Prozent Ballbesitz den niedrigsten Wert aller Bundesligisten, setzte jedoch auf hohe Effizienz: 34 Prozent der Pässe wurden lang, 52 Prozent vorwärts gespielt.

Ilyas Ansah schrieb dabei Vereinsgeschichte: Der 20-Jährige traf an Spieltag eins doppelt und ist seit Erling Haaland der drittjüngste Debüt-Doppeltorschütze in diesem Jahrtausend.

BVB-Neuzugang direkt im Fokus?

Um die Defensive trotz der Mané-Sperre stabil zu halten, reagierte Dortmund auf seine Verletzungssorgen mit der Leihe des 20-jährigen Chelsea-Talents Aaron Anselmino. In Südamerika als „Juwel“ gefeiert, soll der Argentinier beim BVB die nötige Spielpraxis sammeln.

Abseits des aktuellen Kaders sorgte ein Ex-Dortmunder für Schlagzeilen: Youssoufa Moukoko schoss den FC Kopenhagen per verwandeltem Elfmeter gegen den FC Basel in die Champions League und bescherte dem dänischen Meister damit Millionen-Einnahmen.

Wird Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.

