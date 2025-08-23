Bundesliga heute: Frankfurt - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.08.2025 • 12:20 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt empfängt heute, 23. August 2025, um 15:30 Uhr den SV Werder Bremen im Deutsche Bank Park. Auf der Trainerbank der Hessen sitzt Dino Toppmöller, sein Gegenüber Horst Steffen feiert sein Bundesliga-Debüt als Werder-Coach.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Harm Osmers. Frankfurt gewann 39 Bundesliga-Duelle gegen die Bremer – gegen keinen anderen Klub holte die SGE mehr Siege. In den vergangenen 14 Heimspielen gegen Werder setzte es nur eine Niederlage (September 2018, 1:2).

Die Adler starten nach Platz drei in der Vorsaison erstmals seit 32 Jahren als direkt qualifizierter Champions-League-Teilnehmer in eine Bundesliga-Spielzeit. Abseits des Rasens sicherte sich der Klub zudem den Titel „Deutscher Digital-Meister 2025“, wobei er Branchenprimus Bayern München hinter sich ließ. Im Tor könnte Neuzugang Michael Zetterer direkt sein Debüt gegen seinen Ex-Verein geben: Der 30-Jährige kam für fünf Millionen Euro von Werder und unterschrieb bis 2029. Offensiv steht Jonathan Burkardt vor seinem ersten Ligaeinsatz im Eintracht-Trikot; mit 18 Treffern war er 2024/25 der beste deutsche Torjäger der Bundesliga.

SV Werder Bremen: Horst Steffen startet mit personellen Fragezeichen

Für Werder Bremen endet eine turbulente Vorbereitung: Stammkräfte wie Marvin Ducksch (Birmingham City) verließen den Klub, Mitchell Weiser fällt mit Kreuzbandriss langfristig aus, und Torhüter Zetterer schloss sich kurzfristig Frankfurt an. Die neue Nummer eins ist nun der 21-jährige Mio Backhaus. Trotz eines punktereichen Vorjahres (51 Zähler, drittbestes Auswärtsteam) ist die Stimmung gedämpft, zumal die Hanseaten in den vergangenen zehn Bundesliga-Auftaktspielen sieglos blieben (4 Remis, sechs Niederlagen). Steffen, einst 217-facher Bundesligaspieler, versucht, die seit acht Ligapartien ungeschlagene Serie (5 Siege, drei Remis) fortzuführen.

Direkter Vergleich und Schlüsselstatistiken zum Duell

Beide Teams gehörten 2024/25 zu den zweikampfstärksten der Liga: Frankfurt gewann 51,6 Prozent, Bremen 51,5 Prozent ihrer Duelle bei jeweils 93 Zweikämpfen pro Spiel. Werder holte in der Vorsaison auswärts 30 Punkte, mehr waren es zuletzt nur in der Meistersaison 2003/04. Frankfurt wiederum gewann erstmals seit 2000 zwei Heimauftaktspiele in Folge und könnte diese Serie heute ausbauen. Neuzugang Burkardt blieb in vier Bundesliga-Begegnungen mit Werder torlos, während Bremen ohne Marvin Ducksch auf den drittbesten Scorer der vergangenen beiden Spielzeiten verzichten muss.

Wird Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden. DAZN zeigt alle Spiele um 15.30 Uhr in der Konferenz.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.

