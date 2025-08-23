Bundesliga heute: Freiburg - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.08.2025 • 12:30 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (23.08.2025, 15:30 Uhr) empfängt der Sport-Club Freiburg den FC Augsburg im Europa-Park Stadion. Geleitet wird die Bundesliga-Partie von FIFA-Referee Felix Zwayer. Historisch spricht fast alles für die Breisgauer: Augsburg verlor elf seiner 13 Bundesliga-Auftritte in Freiburg, nur beim FC Bayern setzte es für die Fuggerstädter noch mehr Auswärtsniederlagen. Unter allen Gegnern, die mindestens dreimal im Schwarzwald gastierten, hat der SCF gegen den FCA die höchste Heimsiegquote (85 Prozent).

Freiburg - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Julian Schuster geht in seine erste volle Spielzeit als Cheftrainer des SC Freiburg und kann sich auf eine beeindruckende Auftaktserie stützen: Seit sechs Bundesliga-Eröffnungsspielen ist der Sport-Club ungeschlagen (5 Siege, ein Remis). In der Vorsaison sammelten die Breisgauer 55 Punkte – geteilt drittbester Wert der Vereinsgeschichte. Schlüsselspieler Vincenzo Grifo stellte 2024/25 mit elf Assists einen neuen Klubrekord auf und trifft nun auf seinen Lieblingsgegner, denn gegen Augsburg war der Italiener an zwölf Bundesliga-Toren beteiligt (7 Tore, fünf Vorlagen). Kurz vor dem Ligastart wurde allerdings ein prominenter Abgang verkündet: Michael Gregoritsch wechselte für kolportierte 1,5 Millionen Euro zu Bröndby IF.

Augsburg vor Wagner-Debüt: Selbstbewusst trotz Negativserie und Essende-Sperre

Für den FC Augsburg beginnt in Freiburg die Ära von Sandro Wagner, der nach seinem Engagement als DFB-Co-Trainer sein Bundesliga-Debüt als Chefcoach gibt. Der 37-Jährige zeigte sich im Podcast „Phrasenmäher“ überzeugt, künftig „auf Strecke erfolgreicher“ zu sein als in seiner aktiven Karriere. Sportlich reist der FCA mit einer Serie von fünf sieglosen Bundesligapartien (1 Remis, vier Niederlagen) an; eine weitere Pleite würde den Vereinsnegativrekord einstellen. Offensiv fehlt Samuel Essende nach seiner Roten Karte am letzten Spieltag der Vorsaison, dabei war der 27-Jährige 2024/25 mit sieben Treffern zweitbester FCA-Torjäger.

Statistiken zum Saisonauftakt: Freiburger Serie vs. Augsburger Startschwierigkeiten

Der SC Freiburg ist neben Bayern München (13) und Borussia Dortmund (10) eines von nur drei aktuellen Bundesliga-Teams, das seit mindestens sechs Auftaktspielen ungeschlagen ist. Augsburg dagegen wartet seit vier Spielzeiten auf einen Sieg am 1. Spieltag, kassierte in diesen Partien im Schnitt 3,5 Gegentore. Beide Klubs überzeugten 2024/25 defensiv mit je elf „weißen Westen“, wobei der FCA in der Rückrunde ligaweit die wenigsten Gegentreffer (18) zuließ. Dennoch schloss Augsburg seine 14. Bundesligasaison erneut mit negativer Tordifferenz ab (-16) – ein Makel, den bislang nur Arminia Bielefeld über noch mehr Spielzeiten mit sich trägt.

Wird Sport-Club Freiburg gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden. DAZN zeigt alle Spiele um 15.30 Uhr in der Konferenz.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.