Bundesliga heute: Hamburg - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.08.2025 • 17:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum 32. Mal seit Bundesliga-Gründung stehen sich am Freitagabend der Hamburger SV und der FC St. Pauli gegenüber. Angepfiffen wird die Partie im ausverkauften Volksparkstadion um 20:30 Uhr von Schiedsrichter Christian Dingert.

Die Bilanz spricht bislang für die Rothosen (14 Siege, zehn Remis, sieben Niederlagen), die zudem ihre letzten drei Heimspiele gegen den Stadtrivalen gewonnen haben. Auf den Trainerbänken treffen mit Merlin Polzin (HSV) und Alexander Blessin (St. Pauli) zwei Coaches aufeinander, die jeweils ihr erstes Bundesliga-Derby als Cheftrainer bestreiten.

Hamburg - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, WOW

: Sky, WOW Liveticker: SPORT1

Für den HSV ist es das erste Bundesliga-Heimspiel seit 2666 Tagen – ein Moment, auf den Polzin laut eigener Aussage „sieben Jahre warten“ musste. Der 34-Jährige setzt nach dem 0:0-Auftakt in Mönchengladbach auf Geschlossenheit und Geduld, betont aber ebenso die „Überzeugung in unsere Stärke“.

Statistisch untermauert wird das durch eine Serie von drei Bundesliga-Heimsiegen zum Ende der Saison 2017/18 sowie die starke Zweikampfquote von Neuzugang Yussuf Poulsen, der am 1. Spieltag mit 88 Prozent gewonnener Duelle ligaweit vorne lag. Torjäger Robert Glatzel, Derby-Schütze vom Mai 2024, kann mit einem weiteren Treffer zu HSV-Legende Thomas von Heesen (5 Derbytore) aufschließen.

St. Pauli: Blessins Derby-Mentalität

Gäste-Coach Alexander Blessin hat kein Problem mit Pfiffen von den Rängen – im Gegenteil: „Ich finde es geil, wenn man mich auspfeift“, erklärte der 52-Jährige vor dem Duell. Seine Mannschaft reist mit einer Serie von drei Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Niederlage (1 Sieg, zwei Remis) an.

Zwischen den Pfosten steht mit Nikola Vasilj der Elfmeter-Killer der Liga: Der Bosnier parierte fünf der letzten sechs Strafstöße und kommt auf eine historische Abwehrquote von 83 Prozent. Offensiv lieferte Danel Sinani beim 3:3 gegen Dortmund einen Treffer und eine Vorlage – so viele Scorerpunkte wie in seinen vorherigen 18 Bundesliga-Partien zusammen.

Zahlen, Pressing-Vergleich und Derby-Trends

Am 1. Spieltag setzten die Kiezkicker 14 Pressing-Sequenzen, ligaweit nur Mainz kam auf mehr. Der HSV dagegen verzeichnete mit fünf Sequenzen den geringsten Wert, teilte sich diesen aber mit Köln und Union Berlin. In der Offensive gab St. Pauli sieben Torschüsse ab, zweithöchster Wert hinter dem FC Bayern, während der HSV defensiv keine Großchance zuließ.

Historisch streben die Rothosen den vierten Heimsieg in Serie gegen St. Pauli an – eine Marke, die zuletzt zwischen 1990 und 2001 gelang. Die Gäste wiederum gewannen in der Vorsaison beide Partien gegen Mitaufsteiger Holstein Kiel und haben damit erstmals seit 1995/96 zwei Bundesliga-Siege in Folge gegen Aufsteiger verbucht.

Wird Hamburger SV gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky und Streaminganbieter WOW verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.

