Bundesliga heute: Heidenheim - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.08.2025 • 12:50 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 23. August 2025, empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 den VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Auftakt in der Voith-Arena, der Anstoß erfolgt um 15:30 Uhr. Die Spielleitung übernimmt Benjamin Brand, der damit sein erstes Pflichtspiel in Heidenheim seit zwei Jahren pfeift. Für die Gäste aus Niedersachsen ist es das erste Bundesliga-Eröffnungsspiel auf fremdem Platz seit 2016, für beide Klubs zugleich der Startschuss in eine Spielzeit, die nach durchwachsenen Rückrunden neue Impulse verlangt.

Heidenheim - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trainer Frank Schmidt erinnert in der Vorbereitung immer wieder an die schwierige Vorsaison, in der der Klassenerhalt erst über die Relegation gelang. Im kicker-Interview betonte er, man müsse sich „brutal strecken“, gleichzeitig helfe die nun fehlende internationale Doppelbelastung, um eine komplette Trainingswoche auf Wolfsburg auszurichten. Trotz Heimschwäche – nur elf Punkte sammelte der FCH 2024/25 im eigenen Stadion, Ligatiefstwert – gibt es Rückenwind: Ende März feierten die Heidenheimer einen 1:0-Auswärtssieg gegen den VfL, den ersten Dreier nach zuvor einem Remis und zwei Niederlagen in diesem Duell.

Wolfsburg: Simonis debütiert, Auswärtsstärke als Pfund

Paul Simonis bestreitet in Heidenheim sein Bundesliga-Debüt als VfL-Cheftrainer. Bemerkenswert: Die letzten neun Wolfsburger Trainer blieben bei ihrem ersten Ligaspiel für die „Wölfe“ ungeschlagen (vier Siege, fünf Remis). Auch die Statistik zum Saisonauftakt spricht für den VfL, der in den vergangenen sieben Jahren nur einmal das erste Spiel verlor. 27 Auswärtspunkte bedeuteten 2024/25 Platz vier in der Fremdtabelle; lediglich 2019/20 war Wolfsburg auf Reisen erfolgreicher. Sorgen bereitet allerdings die Rückrunde, in der nur drei Siege gelangen – Ligatiefstwert gemeinsam mit Holstein Kiel und dem VfL Bochum.

Schlüsselduelle: Standardpower gegen Ironman Mainka

Kapitän Patrik Mainka verpasste in seinen ersten beiden Bundesliga-Spielzeiten keine einzige Minute (6120), eine Marke, die seit Oliver Kreuzer 1989 kein Feldspieler mehr erreichte. Vorne ist Marvin Pieringer ein Wolfsburg-Spezialist: Beide Heidenheimer Tore gegen den VfL gingen 2024/25 auf sein Konto. Auf der Gegenseite führt Maximilian Arnold mit 375 Einsätzen die Klub-Bestenliste an und ist zugleich ligaweit der gefährlichste Fernschütze der letzten 20 Jahre (21 Distanztreffer). Wolfsburg erzielte vergangene Saison 22 Standardtore – Topwert hinter dem FC Bayern – kassierte jedoch gleichermaßen zwölf Gegentreffer nach Ecken, exakt die Zahl eigener Eckball-Treffer. Beide Teams litten zuletzt unter schwacher Chancenverwertung (FCH 24 %, VfL 29,4 %) und blieben im Frühjahr zusammen 14-mal ohne Torerfolg.

