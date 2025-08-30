Bundesliga heute: Hoffenheim - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.08.2025 • 12:30 Uhr TSG Hoffenheim empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Samstag, 30. August 2025, um 15:30 Uhr in der PreZero Arena der Anpfiff ertönt, steht das 33. Bundesliga-Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt auf dem Programm.

In den bisherigen 32 Aufeinandertreffen konnten die Kraichgauer lediglich zwei der letzten 16 Partien für sich entscheiden, kassierten in diesem Zeitraum aber in jedem Spiel mindestens einen Gegentreffer.

Hoffenheim - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Seit Beginn der Saison 2017/18 verlor Hoffenheim nur gegen den FC Bayern ebenso häufig wie gegen die SGE – jeweils zehnmal.

Christian Ilzer muss nach dem 2:1-Erfolg in Leverkusen seinen Kader neu sortieren. Unter der Woche gab der Klub den festen Wechsel von Finn Ole Becker zum 1. FC Nürnberg sowie die Leihe von Gift Orban zu Hellas Verona bekannt.

Hoffenheim verpflichtet Hajdari

Gleichzeitig reagierte Hoffenheim auf den Kreuzbandriss von Koki Machida und verpflichtete Innenverteidiger Albian Hajdari vom FC Lugano.

In Ilzers 25 Bundesliga-Partien gelang der TSG bislang noch nie ein zweiter Sieg in Folge; zudem wurden nur zwei der zwölf Heimspiele unter seiner Regie gewonnen.

Eintracht seit 7 BL-Spielen ungeschlagen

Dino Toppmöllers Eintracht reist mit einer Serie von sieben Bundesliga-Spielen ohne Niederlage (4 Siege, drei Remis) in den Kraichgau – länger hielt diese Bilanz unter dem aktuellen Coach noch nie.

Zum Auftakt gelang den Hessen ein 4:1 gegen Werder Bremen, ihr höchster Start-Erfolg seit der Saison 2000/01. Auswärts ist Frankfurt seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen, und am 1. Spieltag sammelte die SGE ligaweit die meisten hohen Ballgewinne (14).

Asllani trifft bei Startelfdebüt

Bei Hoffenheim rückte Fisnik Asllani mit Tor und Vorlage bei seinem Startelfdebüt in den Fokus – ein Kunststück, das zuvor nur Vedad Ibisevic, Demba Ba und Gylfi Sigurdsson im TSG-Trikot geschafft hatten.

Auf Frankfurter Seite sorgten die Youngster Can Uzun (ein Tor, zwei Assists) und Jean-Mattéo Bahoya (Doppelpack) für Schlagzeilen; Uzun ist mit 19 Jahren und 285 Tagen der jüngste Eintracht-Spieler seit Beginn der Datenerfassung, dem drei Scorerpunkte in einer Bundesliga-Partie gelangen.

Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Timo Gerach.

Wird TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden sowie in der Konferenz bei DAZN.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.

