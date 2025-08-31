Bundesliga heute: Köln - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.08.2025 • 15:30 Uhr 1. FC Köln empfängt heute Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 31. August 2025 kommt es im RheinEnergieStadion zum 37. Bundesliga-Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg (Anpfiff 19:30 Uhr).

Die Breisgauer sind seit vier Ligaduellen gegen den FC ungeschlagen (3 Siege, ein Remis) und blieben dabei ohne Gegentor – gegen kein anderes Team weisen sie eine so hohe Siegquote auf (44 Prozent bei mindestens 30 Partien).

Für Köln-Coach Lukas Kwasniok birgt das Duell besondere Brisanz: Im November 2023 eliminierte er Freiburg – damals noch mit Paderborn – in der zweiten DFB-Pokal-Runde auswärts mit 3:1. Gewinnt Kwasniok erneut, wäre er der erste FC-Trainer seit Volker Finke 2011, der seine ersten beiden Bundesliga-Spiele mit Köln siegreich gestaltet.

Der Bundesliga-Aufsteiger reist mit vier Pflichtspielerfolgen in Serie an und könnte erstmals seit 2005/06 wieder mit zwei Siegen in eine Erstliga-Saison starten. Matchwinner des Auftaktsiegs in Mainz war Neuzugang Marius Bülter, der saisonübergreifend vier Treffer in seinen letzten sechs Bundesliga-Partien erzielte - darunter einen im April gegen Freiburg.

Trainer Kwasniok lobte nach dem 1:0 die Intensität seines Teams, die laut ihm „die einzige Chance, um in der Bundesliga zu überleben“ sei.

Freiburg hat Rekord in Sicht

Der SC Freiburg startete zwar mit einer Heimniederlage in die neue Saison, ist auswärts jedoch seit sieben Bundesliga-Partien ungeschlagen (5 Siege, zwei Remis) und könnte mit einem weiteren Punktgewinn einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Unter Coach Julian Schuster winkt zudem der vierte Auswärtssieg in Folge – eine Premiere für die Breisgauer im Oberhaus.

Freiburg erzielte vergangene Spielzeit 24 Prozent seiner Treffer per Kopf (Ligahöchstwert), trifft heute jedoch auf eine Kölner Defensive, die in der zweiten Liga 2024/25 nur fünf Kopfball-Gegentore zuließ. Vincenzo Grifo könnte in Köln seine Serie von sechs BL-Spielen ohne Scorerpunkt gegen den FC beenden, während Bülter genau dort weitermachen möchte.

Kontroverse zwischen den Trainern

Taktisch trifft das Passspiel-starke Köln (sechs Sequenzen mit zehn Pässen und Abschluss am 1. Spieltag – Liga-Bestwert) auf ein Freiburg, das solche Ballstafetten bislang komplett unterband.

Abseits des Rasens sorgt die neue „Handshake-Dialog“-Regel weiter für Debatten: Kölns Coach Kwasniok bezeichnete sie zuletzt als „Kokolores“, während SC-Trainer Schuster sich zustimmend äußerte – eine Kontroverse, der auch Toni Kroos in seinem Podcast beipflichtete.

Geleitet wird die Partie von FIFA-Referee Tobias Reichel, der 70 Minuten vor Anpfiff gemeinsam mit beiden Trainern und Kapitänen erneut zur viel diskutierten Fair-Play-Begrüßung bittet.

Wird 1. FC Köln gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.