Bundesliga heute: Leipzig - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.08.2025 • 12:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag empfängt RB Leipzig den 1. FC Heidenheim 1846 um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. Es ist das fünfte Bundesliga-Duell beider Klubs, Schiedsrichter ist Frank Willenborg.

An den Seitenlinien stehen Ole Werner, der neue Coach der Sachsen, und FCH-Langzeittrainer Frank Schmidt. In den bisherigen vier Begegnungen holte Heidenheim lediglich einen Punkt; das letzte Aufeinandertreffen endete im Februar 2025 allerdings 2:2.

Leipzig - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Livestream : Sky, DAZN

: Liveticker: SPORT1

RB Leipzig geht als Tabellenletzter in den zweiten Spieltag – erst zum zweiten Mal nach 2018/19 findet sich der Klub so früh ganz unten wieder. Das 0:6 beim FC Bayern war die höchste Bundesliga-Niederlage der Vereinsgeschichte und verlängerte die Sieglos-Serie auf sechs Ligaspiele (drei Remis, drei Niederlagen).

Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff kritisierte den „mutlosen, desaströsen Auftritt“ und forderte öffentlich eine Reaktion seiner Mannschaft, die unter Ole Werner zudem erstmals zwei Saisonspiele in Folge verlieren könnte – ein negativer Start, den noch kein RB-Trainer erlebte.

Heidenheims starke Auswärtsbilanz und Scienzas Lauf

Der 1. FC Heidenheim reist mit Rückenwind an: Drei Siege in den letzten vier Bundesliga-Auswärtsspielen und zwei Gastauftritte ohne Gegentor zum Saisonende 2024/25 markieren die beste Auswärtsphase der Vereinsgeschichte.

Offensivspieler Léo Scienza traf in den jüngsten drei Pflichtspielen viermal, fünf seiner sechs Treffer 2025 erzielte er aus der Distanz. Dennoch weist Heidenheim mit durchschnittlich 0,25 Punkten pro Partie gegen Leipzig eine seiner schwächsten Bilanzen im Oberhaus auf.

Schlüsselduelle: Openda gegen Lieblingsgegner, Werner gegen Angstgegner

Leipzigs Stürmer Lois Openda blieb zuletzt sechsmal ohne direkte Torbeteiligung, erzielte jedoch in allen vier Bundesliga-Spielen gegen den FCH je ein Tor – eine perfekte Quote, die heute besonders gefragt ist.

Ole Werner wiederum gewann nur eines seiner acht Pflichtspiele gegen Heidenheim (fünf Niederlagen) und will diese persönliche Negativserie beenden.

Mintzlaff erwartet explizit „ein anderes Gesicht“ der Mannschaft, während Frank Schmidt auf die defensive Stabilität seiner formstarken Auswärtself setzt. Frank Willenborg leitet das Aufeinandertreffen beider Klubs.

Wird RB Leipzig gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden sowie in der Konferenz bei DAZN.

Bundesliga: RB Leipzig gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1.