Bundesliga heute: Leverkusen - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.08.2025 • 12:10 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (23. 08. 2025, 15:30 Uhr) empfängt Bayer 04 Leverkusen die TSG Hoffenheim in der BayArena, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Daniel Siebert. Die Werkself gewann ihre letzten fünf Bundesliga-Duelle mit der TSG in Folge – eine längere Serie gegen Hoffenheim gelang Leverkusen nur einmal zwischen 2011 und 2013 (sechs Siege).

Zum dritten Mal nacheinander könnte Bayer zudem mit einem Auftaktsieg starten, eine solche Serie gab es zuletzt von 2013 bis 2015; auch damals lautete der Gegner am dritten Spieltag Hoffenheim (2:1). Während Leverkusen in den vergangenen beiden Spielzeiten die Plätze eins und zwei belegte und 2024/25 nur drei Niederlagen kassierte, hatte Hoffenheim mit Rang 15 und 32 Punkten seine zweitschwächste Saison der Bundesliga-Historie.

Leverkusen - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Für Erik ten Hag ist es das erste Bundesliga-Spiel als Trainer von Bayer 04. Bei Manchester United ließ der Niederländer ligaweit die meisten Vertikalangriffe fahren (222) und erzielte nach solchen Situationen 15 Treffer – Höchstwert gemeinsam mit Liverpool. Gegenüber steht TSG-Coach Christian Ilzer, der sein erstes komplettes Bundesliga-Jahr mit Hoffenheim in Angriff nimmt. Beide Teams gehörten 2024/25 zu den fleißigsten Flankengebern der Liga: Hoffenheim schlug 568 Hereingaben aus dem Spiel, Leverkusen 527. Die TSG brachte dabei 23,4 Prozent der Flanken an den Mitspieler (Platz 7), während die Werkself nur auf 18,8 Prozent kam (Platz 16).

Palacios bleibt gesetzt, Boniface vor Milan-Leihe

In Leverkusen bestimmten zuletzt Transfergerüchte die Schlagzeilen. Geschäftsführer Simon Rolfes erteilte Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Mittelfeldmotor Exequiel Palacios nach Saudi-Arabien eine deutliche Absage: „Wir wollen Pala behalten.“ Dagegen steht Stürmer Victor Boniface vor einem Wechsel auf Leihbasis zur AC Mailand; laut Sky und kicker befinden sich die Klubs bereits in finalen Gesprächen. Nach den Abgängen von Jonathan Tah, Granit Xhaka, Lukas Hradecky, Florian Wirtz und Jeremie Frimpong muss ten Hag generell einige Schlüsselspieler ersetzen, wobei Patrik Schick aktuell den Platz im Sturmzentrum inne hat. Der Tscheche saß beim 6:0-Erfolg in der ersten Pokalrunde zwar zunächst auf der Bank, ist ligaübergreifend aber einer der effizientesten Torjäger.

Statistik spricht für Schick und Bayers Offensivkraft

Mit 72 Treffern stellte Leverkusen 2024/25 die zweitbeste Offensive hinter dem FC Bayern, während Hoffenheim mit 68 Gegentoren die zweitschwächste Defensive der Liga präsentierte. Patrik Schick übertraf seinen Expected-Goals-Wert um 8,3 Tore und benötigte nur 80 Minuten pro Treffer – in den Top-5-Ligen war lediglich Atlético-Stürmer Alexander Sørloth effizienter. Sechs seiner Bundesliga-Tore erzielte Schick gegen die TSG, gegen kein anderes Team traf er öfter. Allerdings blieb Leverkusen in den letzten drei Ligapartien sieglos (zwei Remis, eine Niederlage); Hoffenheim wartet sogar seit fünf Spielen auf einen Dreier.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden. Bei DAZN sieht man alle Spiele um 15.30 Uhr in der Konferenz.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.

